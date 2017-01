M5S: Affronte lascia il gruppo. Per l'eurodeputato riminese non ci sono più le condizioni per restare

L'eurodeputato pentastellato Marco Affronte ha deciso di abbandonare il gruppo EFDD ed entrerà oggi a titolo personale nel gruppo dei Verdi. Affronte, riminese, è così il primo europarlamentare eletto col M5S a lasciare la delegazione grillina a Bruxelles dopo il tentativo fallito di aderire al gruppo ALDE e la successivo decisione di restare nella formazione euroscettica guidata da Nigel Farage. Secondo fonti dei Verdi ci sarebbero però altri eurodeputati pentastellati in contatto col gruppo, in vista di un possibile ingresso nella formazione ecologista. Affronte ha spiegato che si tratta di una "decisione sofferta" ma che "non ci sono più le condizioni per restare".