Repubblica Futura fa il punto sulla legislatura

Ieri sera l’assemblea di Repubblica Futura ha fatto il punto sull’inizio della legislatura, convenendo che si sta lavorando intensamente per iniziare un nuovo percorso di rinnovamento e di discontinuità con il passato. Grande soddisfazione per gli esiti delle elezioni che hanno premiato il percorso politico di Repubblica Futura e della coalizione ADESSO.SM. In particolare, sottolinea una nota, il ballottaggio del 4 dicembre scorso ha assegnato una vittoria netta e indiscutibile con una richiesta degli elettori, molto chiara, di cambiamento rispetto al passato e di rilancio del Paese. Il progetto politico di Repubblica Futura, ha dichiarato unanime l'Assemblea, deve continuare con precise caratteristiche: un’area politica non ideologica di centro con l’obiettivo dell’aggregazione, un forte impegno per il cambiamento del Paese all’insegna della competenza e dello sviluppo di contenuti e proposte, trasparenza e rigore etico. L’obiettivo rimane il rilancio economico e sociale della nostra Repubblica. Tra i problemi da affrontare desta particolare preoccupazione la situazione delle finanze pubbliche. Come riscontrato anche dalla Commissione per il Controllo delle Finanze Pubbliche, vi sono molte aree di opacità nel Bilancio dello Stato e criticità già ora diventate molto evidenti, come la situazione della liquidità di cassa delle finanze pubbliche. Altrettanta preoccupazione, prosegue la nota, desta la situazione del sistema bancario, del sistema previdenziale e della sanità pubblica, con problemi difficili frutto quasi sempre di mancate riforme o scelte sbagliate. Il 24 e 25 febbraio prossimi, Repubblica Futura organizzerà la propria Assemblea Costitutiva. In quella occasione, sarà presentato lo Statuto e si procederà alla nomina dei nuovi organismi dirigenti.