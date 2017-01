Caos M5s, via due eurodeputati. Grillo: "Paghino la penale"

Prime defezioni nel M5S dopo il mancato passaggio al gruppo europeo dei liberali. L'eurodeputato Affronte va con i Verdi, Marco Zanni all' Enf, a fianco di Salvini. Grillo attacca e chiede la multa da 250 mila euro prevista dallo statuto del movimento in questi casi. Ma i transfughi non ci stanno e si prefigura una battaglia legale. Intanto i senatori Cinquestelle sono riusciti a raccogliere le firme necessarie ad imporre un

passaggio in aula, già stamattina, per il decreto salva-risparmio. Appello della maggioranza a non mancare. Si voterà sui requisiti di urgenza del provvedimento per Mps e non solo.