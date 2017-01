Il presidente messicano a Trump: "Non pagheremo per il muro"

Il presidente messicano Enrique Pena Nieto assicura che il suo Paese non ha "assolutamente" intenzione di pagare per il muro che il presidente eletto Usa Donald Trump dice di voler costruire sul confine tra i due Paesi. Trump insiste: "il Messico rimborserà i costi". Ed è terrorizzato per sé e per la famiglia l'ex agente del MI6 britannico che ha realizzato l'ultimo dossier-scandalo su Trump dopo la pubblicazione del suo nome. Lo rivela il Daily Telegraph. L'uomo, Christopher Steele, avrebbe lasciato la sua abitazione nel Surrey, affidando il gatto a un vicino.