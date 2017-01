San Marino prima di tutto: sondaggi pilotati a favore di Adesso.sm

Perchè un sito italiano paga 30mila euro alla Doxa per 3 sondaggi sulle elezioni sammarinesi? Lo chiede San Marino prima di tutto che, pur affermando di non voler alzare polveroni, ritiene evidente la preferenza di questa testata online a favore di Adesso.sm. In particolare, sottolinea la nota, i sondaggi erano orchestrati per screditare le altre coalizioni e il loro risultato esageratamente positivo per Adesso.sm. A tutt'oggi, puntualizza San Marino prima di tutto, nessun commento è arrivato dalla maggioranza sempre pronta a commentare qualsiasi notizia. Sottolineando di non credere che un sito spenda a vanvera 30mila euro, la Coalizione vede un "mandante" sammarinese che non aveva a che fare con San Marino prima di tutto. Inammissibili, conclude la nota, le ingerenze in un processo democratico. La richiesta è che, al di là delle azioni della magistratura, emerga al più presto la verità rispetto ai legame tra Adesso.sm o alcuni suoi sostenitori economici e fatti descritti.



Sonia Tura