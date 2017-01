Assemblea di Rete: "Prime confluenze fra Dc e Ap"

Nuove cariche. Ciavatta Capogruppo; Giani Segretario

Triplicare le preferenze in quattro anni non è cosa da poco, e ritrovarsi dietro al grande nemico Dc per numero di consensi, fa scommettere sul futuro. “La prossima volta – dicono dal movimento – arriveremo primi e governeremo”. Se, all'indomani del voto, negli altri partiti c'era chi faceva mea culpa per una mancanza di dialogo con la gente, in Rete il confronto è stato continuo e le scelte condivise. Si festeggia, quindi, tutti insieme, con aderenti e sostenitori. “L'Assemblea – ribadiscono – è il nostro contatto con la cittadinanza”, e verrà coinvolta in gruppi di lavoro su temi come occupazione, badanti, scuola. Si parte da una certezza: “se prima parlavano di noi come movimento di protesta, ora nessuno può negare che siamo una parte consistente del paese e la vera alternativa al sistema.” Presentato il gruppo consiliare di 12, depennato per il premio di maggioranza di 4 membri. Rete andrà però avanti come se fossero tutti in Aula, coinvolgendoli nelle pre consiliari. Si rinnovano le cariche, Roberto Ciavatta nominato capogruppo; Andrea Giani segretario politico; Daniele Morri tesoriere. In Assemblea torna la volontà di formazione continua: per membri di Commissioni e capogruppo ci sarà ricambio. Si aprono le iscrizioni: superate le 100. “Tante facce nuove” – rileva Elena Tonnini. Non manca, naturalmente, una riflessione politica su problemi del paese e maggioranza. “Sono già evidenti alcune contraddizioni sia per gli staff di segreteria sia per la nomina del Presidente della Fondazione e già si notano le prime confluenze fra Dc e Ap, ancora presente nonostante il cambio di nome”, sottolinea dal pulpito il neo segretario. Poi, una promessa: faremo un'opposizione dura, con la convinzione che il vero cambiamento passi da risposte sistemiche.



Monica Fabbri