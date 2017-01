Fondazione Carisp: in giornata la politica deciderà sul nome del nuovo Presidente

Il cerchio si stringe sulla nomina del nuovo Presidente della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio Sums. In programma nel pomeriggio, a Palazzo Begni, un incontro tra tutte le forze di maggioranza e opposizione in cerca della massima convergenza sul nome del candidato prescelto per ricoprire l'incarico. Il Governo sta ragionando da giorni su una rosa di papabili: già chiari profilo e requisiti, dalla sammarinesità alla condizione che si tratti di una figura di garanzia sia per la stessa Fondazione, sia per Cassa di Risparmio. Attualmente il ruolo è ricoperto dal vice-presidente facente funzione Alessandro Scarano, in sostituzione di Giovanni Nicolini chiamato ai vertici del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. “In Aula non arriverà un nome a sorpresa” – aveva già assicurato il segretario di Stato alle Finanze Simone Celli. Tutto dunque sarà deciso in giornata ma per l'ufficialità bisognerà attendere la sessione consiliare che si aprirà lunedì. La nomina del nuovo Presidente della Fondazione Carisp è prevista al comma 31 dell'ordine del giorno.