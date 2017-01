Fondazione Cassa di Risparmio: maggioranza incontra disponibilità opposizione sul nuovo Presidente

Ci sarebbero 5 nomi nella rosa dei candidati alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio, ma Adesso.sm non li svela al tavolo dell'incontro di oggi pomeriggio con le opposizioni a Palazzo Begni. La maggioranza ha illustrato il profilo dei candidati, ovvero competenza, esperienza e sammarinesita' per una figura che deve assolvere al ruolo di garante per la stessa Fondazione. Ai rappresentanti delle due coalizioni di minoranza nomi non sono stati fatti, in attesa della conferma delle disponibilita' delle persone al vaglio di Adesso.sm. È stato invece chiesto loro se avessero delle proposte in merito.

"Abbiamo ottenuto grande disponibilità - ha detto il capogruppo Ssd Giuseppe Morganti - abbiamo fatto un profilo senza fare nomi. Intendiamo coordinare la nomina in Consiglio con la 'mission' del nuovo Presidente. Per mettere a valore il patrimonio dello Stato e salvaguardare la tradizione della Fondazione con interventi sociali".

L'incontro con le delegazioni di San Marino prima di tutto e Democrazia in movimento, di natura interlocutoria, e' durato solo mezz'ora, ed e' stato aggiornato a lunedi', in apertura dei lavori consiliari, il confronto piu' diretto sul nominativo su cui l''Aula dovra' poi esprimersi.