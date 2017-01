Movimento Rete: assegnate le borse di studio con i soldi del finanziamento al partito

Il raddoppio del contributo elettorale di Rete e' trasformato in tre borse di studio assegnate ai progetti vincitori del bando "StudieRete". A tre giovani sammarinesi che quest''anno parteciperanno a corsi di formazione all'estero e' stato infatti assegnato un contributo di 5 mila euro ciascuno. I vincitori sono Angelo Giuliani, 30 anni, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, Daniele Mina, 28 anni, ingegnere, Jennifer Forcellini, 33 anni, naturopata. Giuliani andra' tre mesi in Inghilterra per seguire uno studio sull''alzheimer all''universita' di Exeter; Mina seguira' per 6 mesi uno studio sulla valutazione della resilienza ad eventi naturali alla Griffith University, in Australia, infine Forcellini si trasferira' per 24 mesi in Germania per specializzarsi in orticultura e giardinaggio teraupeutici. Nel presentare l'esito di StudieRete, Elena Tonnini sottolinea come "non un euro" del raddoppio del contributo elettorale recepito dal movimento sia stato speso per la campagna. "Saranno tutti spesi- puntualizza- per progetti legati al territorio". Come gia'' avvenuto nelle precedenti elezioni. L''assegnazione odierna "e'' uno dei primi elementi estremamente concreti- prosegue Tonnini- di come Rete sia impegnata a creare progetti sul nostro territorio, usando i fondi del raddoppio elettorale". Infatti, presupposti per l''assegnazione delle borse era che i progetti presentati avessero ricadute su San Marino e che fossero inerenti e affini ai temi del programma di Rete- banche, lavoro, qualita' della vita, modello di sviluppo- ma e'' stata valutata anche la qualita' della istituzione ospitante e il curriculum presentato dal partecipante. La selezione e' stata rigorosa, precisa Tonnini, e sebbene le borse da assegnare fossero 4, anche se i progetti presentati erano di numero superiore, alla fine ne sono state assegnate solo tre.