Pdcs: la Direzione valuta il bilancio 2017 e pianifica il prossimo Congresso. Lonfernini annuncia candidatura a segretario

In una nota stampa, Teodoro Lonfernini comunica con anticipo la candidatura alla segreteria generale del Partito 'per dare - scrive l'ex segretario al turismo - la possibilità a tutti gli amici ed amiche di formarsi il proprio convincimento sul candidato non solo nelle giornate di Congresso nonché di portare avanti la propria candidatura in modo del tutto trasparente ed aperto a tutti gli iscritti ed alla società civile. Lonfernini ha annunciato ieri sera nella seduta di Direzione e Gruppo Consigliare la sua candidatura. intanto ieri al centro della Direzione Dc le prime valutazioni sul bilancio 2017 e gli adempimenti in preparazione al prossimo congresso generale. Riguardo ai conti, prima la presa d'atto della chiusura in attivo dei bilanci negli ultimi anni grazie ad una gestione definita accurata e lungimirante, poi la valutazione dell'opportunità di approfondire l'analisi del previsionale 2017, proponendo, tra l'altro, una riflessione più accurata sul finanziamento pubblico ai partiti, “al fine di evitare – si legge nella nota - che possano accadere fenomeni distorsivi di finanziamento, derivanti da soggetti non chiaramente identificabili ma che possano influenzare la politica sammarinese, come nel caso dei recenti sondaggi commissionati a DOXA”. In merito al Congresso, saranno oltre 300 i delegati che prenderanno parte all'assise del 3-4-5 marzo prossimi. Intanto la Direzione ha dato mandato di riattivare i gruppi di lavoro nati in occasione della conferenza programmatica del 2016, per riprendere e approfondire i contenuti delle proposte di quanti vogliano contribuire al rilancio dell'azione del partito.