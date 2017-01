E' giallo sul summit Trump-Putin in Islanda

E' giallo sulla notizia del primo summit di Donald Trump da presidente degli Usa che, secondo il Sunday Times, sarà in Islanda con Vladimir Putin. Il giornale britannico, che per stasera annuncia anche la prima intervista al presidente eletto

degli Stati Uniti, lo scrive in grande evidenza. Ma il portavoce di Trump, Sean Spicer, smentisce senza giri di parole falso', scrive su Twitter. Per il giornale inglese, la scelta di Reykjavik, altamente simbolica, sarebbe stata ispirata dall'incontro del 1986 tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. L'obiettivo, scrive il Sunday Times, è quello di ripristinare le relazioni con il Cremlino dopo anni di gelo: secondo le fonti del giornale, Trump inizierà a lavorare su un accordo per limitare le armi nucleari.