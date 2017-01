MDSI: rendere pubblici i nomi dei 'grandi debitori'

Movimento Democratico San Marino Insieme invita il Governo a rendere subito noti i nomi dei grandi debitori delle banche che hanno ricevuto aiuti pubblici, così come recentemente preannunciato. Il Movimento ricorda che la misura era già stata richiesta dalla sua rappresentanza consiliare nella legislatura precedente. Per quanto concerne la nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Movimento Democratico evidenzia che “la volontà di coinvolgimento della opposizioni nelle scelte strategiche” non è ancora entrata a far parte della cultura politica del Paese. Domani il Consiglio prenderà la sua decisione e ad oggi – afferma Mdsi- “ancora non conosciamo quale sia la rosa dei nomi che sarà portata dalla maggioranza”.