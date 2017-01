Aborto: in aula la legge di iniziativa popolare per la depenalizzazione

Sorpresa la prima firmataria Vanessa Muratori. Pensava che la proposta, datata agosto 2014, fosse decaduta con la fine della legislatura precedente

Il tema della maternità consapevole e dell'interruzione di gravidanza, dunque, torna in aula con una legge di iniziativa popolare.





Prima firmataria della legge di iniziativa popolare è l'ex consigliere di Sinistra UnitaVanessa Muratori che si dichiara piacevolmente sorpresa perchè pensava che il progetto, presentato ad agosto 2014, fosse decaduto con la fine della precedente legislatura. Ora che invece è stata portata all'esame del consiglio in prima lettura, la legge di iniziativa popolare dovrà essere assegnata ad una commissione e in quella sede Vanessa Muratori potrà intervenire per illustrarne e sostenerne i contenuti. Il testo è composto da 8 articoli a partire dal riconoscimento, alla donna, del diritto alla maternità consapevole. All'articolo 2 è prevista l'istituzione di consultori, la promozione dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole e la facilitazione dell'accesso ai metodi anticoncezionali. Si afferma inoltre che lo Stato debba promuovere i servizi sociosanitari ed altre iniziative necessarie ad evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. L'articolo 7 mira ad abrogare gli articoli 153 e 154 del codice penale che prevedono la punibilità della donna che interrompa volontariamente la gravidanza. Il progetto di legge di inziativa popolare, dunque, legalizzerebbe il ricorso all'aborto analogamente alla legge 194 in italia e non solo nelle casistiche previste dalle tre istanze d'arengo approvate a settembre e cioè per stupro, malformazioni del feto e grave rischio per la salute della donna. Anche in quel caso prima firmataria delle istanze era Vanessa Muratori.