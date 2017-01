Classifica Sindaci: prima Chiara Appendino di Torino

Gnassi (Rimini) è 39esimo su 104. Ricci (Pesaro) è 15esimo. Penultima Virginia Raggi

Nella classifica annuale pubblicata dal Sole 24 ore, la sindaca di Torino Chiara Appendino è la politica locale piu' apprezzata dagli italiani. Su 104 sindaci, Gnassi a Rimini, è in 39esima posizione. Penultima Virginia Raggi a Roma.



Al ballottaggio aveva ottenuto il 54,6% e da allora la Sindaca di Torino Chiara Appendino ha aumentato i consensi fino al 62%: un risultato che, nel sondaggio Ipr marketing-Sole 24 Ore, la colloca prima in classifica. Un exploit che l'altra sindaca cinquestelle, Virginia Raggi a Roma, ha fatto al contrario: è infatti 103esima su 104 e il suo gradimento è crollato al 44%, con una perdita di oltre 23 punti, rispetto al 67,2% ottenuto alle urne. Il secondo Sindaco piu' apprezzato in Italia è il delfino di Renzi, Dario Nardella a Firenze; terzo l'ex cinquestelle, ora indipendente, Pizzarotti a Parma. Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, è 15esimo: gradimento al 58%, 2 punti in meno del 60% ottenuto nel 2014 alle urne. E' il meglio piazzato nelle Marche, così come Andrea Gnassi, di Rimini, è il piu' apprezzato in Emilia Romagna. Confermato nel 2016 per il secondo mandato Gnassi ha un indice di gradimento del 55% che vale la 39esima posizione: anche lui perde due punti, rispetto al consenso ottenuto alle elezioni.

La classifica dei presidenti di regione è invece guidata dal leghista Luca Zaia, per il Veneto, con il 60%; segue Enrico Rossi, Toscana, con il 57%. Terzo posto per Maroni, in Lombardia. Il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini è quinto, con indice di gradimento in crescita al 52% mentre Ceriscioli, per le Marche, è 12° con il 38%. Fanalino di coda il siciliano Rosario Crocetta. Male anche Debora Serracchiani, terzultima.



l.s.