Congresso di Stato: focus dei segretari di Stato Esteri e Interni su sicurezza, ordine pubblico e lotta al terrorismo

Intanto 25 nuovi allievi dei Corpi Militari hanno avviato oggi il proprio percorso lavorativo al servizio dello Stato. A Palazzo Begni gli indirizzi di saluto delle Istituzioni alle nuove reclute

10 allievi Gendarmi, 10 ausiliari della Polizia Civile, 5 della Guardia di Rocca; 4 sono donne. Nuove leve in seno alle forze dell'ordine sammarinesi. Giovani, al loro primo giorno di attività, schierati sull'attenti nell'atrio di Palazzo Begni - palpabile l'emozione - per ricevere il saluto e l'incoraggiamento delle Istituzioni e dei Comandanti dei rispettivi Corpi: della Gendarmeria, Maurizio Faraone; della Polizia Civile, Albina Vicini; della Guardia di Rocca (con Giancarlo Dall'Ara a rappresentarne i vertici). “Risorse importanti che potranno essere impiegate per rafforzare le funzioni di ordine pubblico e sicurezza – ricorda il segretario agli Esteri, presente alla cerimonia insieme al segretario agli Interni.

Collegato a questo – aggiunge Renzi nel consueto incontro con la stampa del lunedì – c'è l'intero lavoro normativo che deve essere compiuto nell'arco di qualche mese". Su tre materie in particolare: il Testo unico su ordine pubblico e sicurezza; la creazione del Dipartimento di Polizia; infine, il Regolamento dei Corpi. Una volta predisposte queste normative – continua - avvieremo il confronto con le forze politiche, ma ancor prima intendiamo aprire una discussione in Consiglio”. Sul fronte della prevenzione e lotta al terrorismo, San Marino sa di dover adempiere alle raccomandazioni che provengono dagli organismi internazionali – Gafi e Moneyvalk in testa – ma è una volontà manifestata dal Paese stesso. Di qui – spiega Renzi - la necessità di interventi normativi e di organizzazione generale per prevenire ogni fenomeno distorsivo dal punto di vista del finanziamento al terrorismo, anche se il Titano dispone già di una legislazione che copre quest'ambito; l'altro aspetto è quello di mettere in atto i disposti per evitare il verificarsi di eventi terroristici in territorio. Nessun margine di rischio ad oggi – rassicura il responsabile della politica estera - ma è opportuno mettere tutto a regime”. Espressa infine soddisfazione per i risultati dell'attività 2016 della Gendarmeria. Mentre dal segretario agli Interni un aggiornamento sulla centrale operativa unica, “la cui formazione – assicura Zanotti - è già in fase avanzata".



as - sp