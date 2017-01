Governo: avviata raccolta dati su incentivi e sgravi fiscali erogati alle imprese

"Obiettivo: evitare spreco risorse"

Obiettivo: individuare sacche di inefficienza e spreco di risorse pubbliche. Sulle agevolazioni, sgravi fiscali, contributivi o retributivi messi in campo con le varie leggi in materia di lavoro, la segreteria di Stato all'Industria vuole vederci chiaro e predispone una indagine per far luce anche sulla portata economica e quantitativa degli incentivi all'occupazione, apportando, dati alla mano, i necessari correttivi alla normativa in vigore, ritenuta inadatta rispetto al contesto e ai fini da perseguire. “In attesa di stime più aggiornate – fa notare Zafferani – si calcola, ad esempio, che il solo decreto Mussoni del 2011 abbia portato a mancate entrate per le casse pubbliche pari a 7 milioni e 200mila euro. Si lavora inoltre per prevedere forme di garanzia per lo Stato e i lavoratori stessi contro imprese che godono finché possibile degli incentivi, per poi chiudere e lasciare al Paese soltanto i propri debiti”.

Dal Governo, novità in vista anche per quanto riguarda la pubblicazione delle delibere in tempi più brevi: “Abbiamo approntato – fa sapere il segretario di Stato agli Interni – interventi sul regolamento del Congresso di Stato che portino da una a tre le sezioni dedicate alle delibere: verrebbero quindi pubblicate – spiega Zanotti - non solo quelle immediatamente esecutive, ma anche quelle in attesa di visto di legittimità, e quelle emesse ma che rimangono sospese per approfondimenti”. Confermata inoltre la volontà di pubblicare gli allegati.

Nel video l'intervista ad Andrea Zafferani, segretario di Stato Industria e Lavoro.



