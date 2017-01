Prima seduta dell'anno per il Consiglio Grande e Generale

Al via, dalle 15, la prima seduta dell'anno del Consiglio Grande e Generale. Dopo un lungo elenco di decreti da ratificare - tutti antecedenti al nuovo governo - e dopo un'altrettanto lungo elenco di nomine nelle Commissioni, l'Aula prenderà in esame tre progetti di legge. Si comincia con le norme sulla procreazione cosciente e responsabile, provvedimento di iniziativa popolare. Quindi la proposta, firmata da Democrazia in Movimento, per valorizzare la minoranza consiliare. Porta invece la firma della nuova maggioranza il terzo progetto di legge sul finanziamento ai partiti e ai movimenti politici. Ma gli occhi della politica guardano soprattutto alla nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Si cercano convergenze non solo sul nome ma anche sulle linee operative.