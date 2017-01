Il Consiglio approva le modifiche al Codice Ambientale

Diversi gli emendamenti dell'opposizione accolti

L'intera seduta pomeridiana è stata dedicata alla votazione del decreto di modifica del Codice Ambientale. Un testo che era stato redatto dalla precedente maggioranza e che è formato da oltre 70 articoli. All'interno del codice, regole in materia di rifiuti, inquinamento delle acque, inquinamento elettromagnetico e quindi, antenne e di conseguenze telefonia mobile – che a San Marino, come noto funziona male - con annessi e connessi. Dunque, temi, di grande interesse pubblico.



Sono stati accolti numerosi emendamenti dell'opposizione, o meglio più del solito, rispetto alle consuete logiche di maggioranza e minoranza. In apertura di seduta, oggi, per esempio, è stato approvato l'emendamento di Rete che di fatto va a vietare, per qualunque ragione, gli inceneritori in Territorio sammarinese. Tuttavia Rete, riferendosi al codice ambientale, ha parlato di “un favore a Rossini” e cioè alla proprietà della Cartiera Ciacci, per il mancato inasprimento – ad esempio – delle sanzioni nei confronti di aziende inquinanti. La maggioranza ha rispedito al mittente l'accusa e ha definito le osservazioni di Rete, basse insinuazioni e sterili strumentalizzazioni. Alle 20 si conclude la seduta odierna e si torna domani in aula, sempre dalle 13 alle 20, per il capitolo capitolo nomine. Tra queste, forse la più importante è quella del Presidente della Fondazione San Marino, della Cassa di Risparmio. Il nome indicato dalla maggioranza, come noto, è quello di Marco Rossini, 40 anni, avvocato sammarinese. Alla nomina la maggioranza affiancherà un ordine del giorno, con le linee guida per la presidenza.