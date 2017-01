Decreto modifica codice ambientale: accolti alcuni emendamenti di Rete

Alle 13 sono ripresi i lavori del Consiglio Grande e Generale

La seduta è ripresa regolarmente alle 13. 46 i consiglieri presenti, poi altri sono arrivati alla spicciolata, ma la nevicata in corso naturalmente ha creato qualche problema anche ai consiglieri. I lavori, cominciati dalla ratifica dei decreti, nello specifico da quello che modifica il codice ambientale. Accolto dal governo in apertura di seduta un emendamento di Rete che vieta l'uso dei rifiuti a scopo energetico. Tradotto: si vieta l'installazione di un inceneritore in Repubblica. Già ieri sera erano stati accolto altri emendamenti del movimento Rete. Nel pomeriggio si prosegue quindi con la votazione dei 75 articoli del decreto ambientale poi si passerà al capitolo nomine. E tra queste la più importante è quella del Presidente della Fondazione San Marino, della Cassa di Risparmio. Il nome indicato dalla maggioranza è quello di Marco Rossini, giovane avvocato che ha conoscenza della situazione della Cassa di Risparmio, anche perché ha collaborato ad una sorta di “due diligence” sulla reale incidenza dello Stato nell'istituto, dopo le iniezioni di capitale pubblico. La maggioranza intende proporre anche un Odg che preveda le linee guida della futura presidenza. Ma ci sono anche altre nomine importanti, come quella del presidente e del cda dell'Azienda dei Servizi.