Presidenza Fondazione Carisp: la maggioranza indica Marco Rossini, oggi si torna in Aula

Oggi nuova seduta consigliare, dalle 13. Intanto si cerca l'accordo sulla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio, intesa che appare lontana. La maggioranza ha indicato il il nome di Marco Rossini. "Nulla da dire sulla persona - il primo commento dell'opposizione - ma non si può chiedere condivisione soprattutto su una sola candidatura".

In seduta notturna i lavori sono ripartiti dal Comma 4, “Ratifica Decreti delegati e decreti legge”. Di fatto il dibattito si è concentrato in via esclusiva sul Decreto delegato n.44 che interviene e modifica il Codice ambientale. Numerosi sono infatti gli emendamenti presentati, in particolare dal movimento civico Rete e dal Pdcs, agli oltre 70 articoli del provvedimento. Diverse proposte di Rete hanno trovato accoglimento, totale o parziale, nel testo, ma l'esame si è interrotto con la presentazione dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 12 ter, sempre proposto dal movimento civico, che propone di eliminare la voce relativa all'uso di rifiuti “come combustibile o come mezzo per produrre energia”. Esame che riprenderà nella seduta consiliare delle 13.