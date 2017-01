Ue: Tajani e Pittella al ballottaggio per presidenza Europarlamento

Non bastano i primi tre turni di votazione per eleggere il nuovo presidente del Parlamento europeo, ma la strada è tutta in salita per Gianni Pittella (capogruppo dei socialisti-democratici). I voti per Antonio Tajani al terzo scrutinio aumentano arrivando a quota 291. 199 per Pittella, Forenza 45, Lambert 53, Rebega 44, Stevens 58. Nessuno raggiunge la maggioranza assoluta, quindi si va al quarto scrutinio, ovvero il ballottaggio, tra Tajani e Pittella, i due candidati più votati.