Consiglio: Federico Pedini Amati nominato all'unanimità presidente della Commissione Antimafia

Al via alle 13.15 la terza e ultima giornata di lavori della prima sessione dell'anno del Consiglio Grande e Generale. Federico Pedini Amati di Movimento Democratico San Marino insieme è stato nominato all'unanimità presidente della commissione sul fenomeno della criminalità organizzata. Affidate all'opposizione anche le presidenze della commissione Affari di Giustizia e della Commissione di Vigilanza: per gli Affari di Giustizia il nome indicato dal Pdcs è Gian Carlo Venturini; per la Vigilanza il nome indicato dal Ps è Nicoletta Canini. Entrambe le nomine dovranno essere perfezionate nella seduta di insediamento delle rispettive commissioni. C'è stata anche la presa d'atto della designazione delle quattro commissioni consiliari permanenti che saranno composte da 15 membri (tre ciascuno per Repubblica Futura, Civico 10 e SSD; due per il PDCS; uno a testa per PSD, PS; RETE e MDSMI).

Nel corso della sedute previste altre, numerose, nomine tra cui quelle del cda dell'Azienda dei Servizi e la presidenza della Fondazione San Marino della Cassa di Risparmio. Il nome proposto dalla maggioranza, come noto, è quello dell'avvocato Marco Rossini.

La seduta è convocata fino a questa sera alle 20 e dopo le nomine all'esame del consiglio ci sono anche tre progetti di legge in prima lettura: su procreazione cosciente e responsabile – e quindi depenalizzazione dell'aborto -; poi la valorizzazione della minoranza consigliare e il progetto di legge sul finanziamento ai partiti. E dopo i progetti di legge, anche sei Istanze D'Arengo.



