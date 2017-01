Consiglio: slitta la nomina del presidente della Fondazione San Marino Sums

Slitta la nomina del presidente della Fondazione San Marino Sums, Cassa di Risparmio alla prossima sessione consiliare, quello che la stessa coalizione “Adesso.sm” ha definito il suo “primo, vero e importante” atto politico, dall'avvio della legislatura. La seduta si chiude alle 20 e non ci sono i tempi per concludere gli interventi degli iscritti e quindi procedere alla votazione. Già convocato per lunedì alle 13 l'Ufficio di presidenza per fissare la nuova convocazione dell'Aula: probabile il 29 e il 30 gennaio per chiudere così la partita della nomina.

Il nome indicato dalla maggioranza è quello dell'avvocato Marco Gian Carlo Rossini, ufficializzato dal Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli, nell'intervento che ha aperto il comma sulla nomina. Il Pdcs ha preannunciato un'astensione critica, per voce del capogruppo Cardelli e poi del consigliere Mussoni e altri. Viene lamentata la mancata condivisione della scelta anche da Psd, Rete e Movimento Democratico San Marino Insieme. Sollevate dall'opposizione anche questioni di incompatibilità e legami parentali a cui la maggioranza ha obiettato. Se ne riparlerà, in ogni caso, nella prossima sessione consigliare alla quale slittano anche gli altri 13 commi dell'ordine del giorno rimasti inevasi.

In avvio di lavori, oggi, il Consiglio ha proceduto con altre nomine. E per la prima volta sono state assegnate all'opposizione le presidenze di due commissioni di particolare significato: Federico Pedini Amati di Movimento Democratico San Marino è stato nominato all'unanimità presidente della commissione sul fenomeno della criminalità organizzata – la cosiddetta commissione antimafia - e Gian Carlo Venturini sarà il Presidente della Commissione Affari di Giustizia. All'opposizione anche Presidenza della Commissione di Vigilanza che sarà guidata da Nicoletta Canini, indicata dal Partito Socialista. C'è stata anche la presa d'atto della composizione delle quattro commissioni consiliari permanenti che eleggeranno i rispettivi presidenti nelle sedute di insediamento.