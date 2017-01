Ue: Tajani nuovo presidente del Parlamento

Tajani del Ppe è stato eletto presidente del Parlamento Ue, superando al ballottaggio Pittella: l'Italia conquista l'aula di Strasburgo 38 anni dopo Colombo. Un testa a testa come a Strasburgo non si era mai visto, incerto fino all'ultimo, e alla fine a trionfare è Antonio Tajani, nel derby tutto italiano con Gianni Pittella. L'Italia, dopo quasi quarant'anni, esprime di nuovo un presidente del Parlamento europeo, il primo da quando l'aula è eletta a suffragio universale. Per il cattolico Tajani, un buon modo per festeggiare l'onomastico, nel giorno di Sant'Antonio Abate. Le prime parole sono per i terremotati del centro Italia, cui dedica la vittoria politica. Uno dei suoi primi atti da presidente, annuncia, sarà proprio fare visita alle zone colpite dal sisma. "Sarò il presidente di tutti", dice dopo aver ricevuto anche l'abbraccio dell'avversario Pittella.