Usl batte Csu nella votazione in Consiglio per la Commissione Politiche Giovanili

La Centrale Sindacale Unitaria prevale invece nel ballottaggio per il membro delle "pari opportunità"

Usl batte Csu in Consiglio nel ballottaggio per la nomina di un componente della commissione politiche giovanili. Valeria Sacanna, indicata dall'Usl ha ottenuto 29 voti, contro i 26 di Alessio Muccioli, proposto dalla Centrale Sindacale Unitaria. Nel ballottaggio, sempre tra Csu e Usl, per la Commissione Pari Opportunità ha invece prevalso la candidata della Centrale Sindacale Unitaria, Milena Frulli. Ha ottenuto 30 voti, contro i 22 di Alessandra Mularoni, proposta dall'Usl