Carisp: slitta la nomina del Presidente Fondazione, contrapposizioni in Aula

Il Consiglio Grande e Generale chiude i lavori senza arrivare alla nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Il dibattito è stato interrotto quando devono prendere la parola ancora sei consiglieri. Solo nella prossima sessione consiliare quindi sarà possibile concluderlo e procedere alla votazione del candidato per la Presidenza della Fondazione, Marco Rossini, e terminare i punti rimasti all'ordine del giorno. Già convocato, per lunedì prossimo, l'Ufficio di Presidenza che avrà il compito di fissare la prossima convocazione dell'Aula. Ieri la contrapposizione fra maggioranza e opposizioni è stata netta. Mentre il Segretario di Stato per le Finanze Simone Celli ha sottolineato che, nella scelta del candidato, si è agito con un metodo innovativo – in passato, ha detto, spesso c’era un nome a scatola chiusa, mentre sul profilo abbiamo indicato la formazione, la professionalità, la cittadinanza sammarinese e la volontà di un personaggio esterno alla Fondazione – l'opposizione boccia il metodo, lamentando la mancanza di confronto, ma anche il nominativo scelto.