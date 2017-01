Ministro australiano in visita a San Marino, in vista collaborazioni su università, turismo e imprenditoria

San Marino e Australia: due realtà diverse e lontane, ma con punti in comune e possibilità di sinergie. E' quanto emerso oggi, durante l'incontro fra il ministro per lo sviluppo internazionale Concetta Fierravanti Wells e i Segretari Nicola Renzi e Andrea Zafferani. Tra le due realtà c'è già un un'intesa sui visti/permessi per vacanza e lavoro. Un accordo che stabilisce analoghe opportunità per soggiorni di giovani australiani a San Marino. L'incontro di oggi “non solo formale ma sostanziale” - come ha sottolineato il Segretario agli Esteri – offre l'opportunità di approfondire temi su cui c'è ampio margine di collaborazione: dall'università, al turismo, all'imprenditoria. “Quando si parla di investimenti i confini non ci sono”, ha spiegato Zafferani. Dopo un colloquio privato tra il ministro australiano e Renzi, il confronto si è allargato. Al tavolo anche l'ambasciatore d'Australia presso San Marino. Per dare nuovo vigore ai rapporti bilaterali, anche nell'ottica di quelli multilaterali e negli organismi internazionali, come l'Onu, dove la cooperazione fra le realtà sammarinese e australiana è già avvenuta.



Nel video l'intervista a Concetta Fierravanti Wells, Ministro per lo Sviluppo Internazionale