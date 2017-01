Donald Trump ha giurato, è Presidente: "Ora verrà solo l'America per prima"

Discorso sul protezionismo, economico e dei confini. "Gli americani assumeranno solo americani"

Donald Trump è il 45° Presidente degli Stati Uniti d'America.

Con cravatta rossa fiammeggiante, accompagnato da Melania, ha ricevuto le consegne da Barack e Michelle Obama, che tra l'altro ha ringraziato per averlo aiutato in questo periodo di transizione, definendoli “magnifici”.

Prima di lui, ha giurato il vice presidente Mike Pence.

Nel suo discorso di insediamento, durato una ventina di minuti, davanti a un milione circa di persone, Trump ha parlato soprattutto di protezionismo: “America first”, è stato il suo slogan, ogni giorno verrà l'America per prima, nel lavoro, nella sicurezza, nell'istruzione: “dobbiamo proteggere i nostri confini dai saccheggi degli altri Paesi che hanno distrutto la nostra economia e la nostra occupazione”, ha detto, aggiungendo che “gli americani assumeranno solo americani”.

“Oggi – ha aggiunto, riferendosi al popolo – stiamo trasferendo il potere da Washington a voi, questo momento appartiene a voi, oggi è il vostro giorno: siamo benedetti da Dio, e insieme renderemo di nuovo grande l'America”.