GDC verso il 16° Congresso: "Noi ripartiamo da noi"

I Giovani Democratico Cristiani presentano il 16° Congresso che si terrà a Domagnano il prossimo 29 gennaio. “Siamo le fondamenta – dicono - per il rinnovamento del partito”

“Noi ripartiamo da noi”: i GDC già dallo slogan scelto per il loro 16° Congresso riaffermano di essere in questa fase di ricostruzione le fondamenta su cui il partito può poggiare il giusto rinnovamento. Un gruppo coeso di una 50ina di ragazzi e ragazze che in questi anni – ricorda il capogruppo Alessandro Cardelli - sono sempre stati di supporto all'attività consiliare ma anche anima critica della Dc. Il movimento giovanile conferma il proprio impegno a favorire l'inserimento dei ragazzi nel tessuto economico del Paese con politiche di contatto tra scuola e mondo del lavoro; di continuare la battaglia per il diritto allo studio; di sensibilizzare il nuovo Governo a portare avanti progetti di coinvolgimento con l'Unione europea.

Ospiti dell'assise, in programma domenica 29 gennaio a partire dalle 17.30, Alessandro Bugli, Roberto Perotti e Giovanni Chiriatti – tutti in stretto contatto con la Cattolica di Milano - per una discussione a 360 gradi su welfare, società e lavoro; l'importanza dello sport poi nella testimonianza di Gian Marco Berti, oro nel tiro a volo all'Olympic Shooting Range di Baku; ma anche l'importanza della comunicazione e del public speaking con Massimiliano Vandi; infine da Claudio Brighi, consigliere parlamentare presso il Senato, il racconto di come il movimento giovanile di Forza Italia si sta muovendo in Europa in seno allo YEPP, il partito popolare europeo giovanile.

Oltre agli interventi dei partecipanti, si procederà al rinnovo delle cariche (presidente, segretario, direttore di "Azione" e responsabile rapporti esteri).

Nel video l'intervista a Lorenzo Bugli, direttore di "Azione".



sp