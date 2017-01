Psd: Carisp vitale, a breve Commissione Finanze

“Cassa di Risparmio è una questione di interesse nazionale, per questo c'è necessità di condivisione allargata”. Così il Psd per cui è vitale, rispetto a Carisp ma anche alla nomina del presidente della Fondazione e al sistema bancario in toto, che ci sia accordo sulle linee di messa in garanzia e sviluppo del comparto. Socialisti e Democratici insistono, dunque, sulla richiesta di convocazione immediata della Commissione Finanze e dare corso all'ordine del giorno votato a dicembre, almeno per conoscere il piano che sarà presentato al Fondo Monetario a fine mese. Al Psd preme, inoltre, avviare quanto prima un confronto per conoscere quali siano le volontà rispetto all'assetto del nuovo consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio, e le modalità di selezione della nuova governance, “perché è da questo – sottolineano – che dipendono le sorti dell'Istituto”.