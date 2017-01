Iniziata l'era Trump: "Fine della carneficina americana"

''Una giornata impegnativa ma bella''. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva come fosse stata la sua giornata dell'Inaugurazione. Nel suo primo atto nello Studio Ovale, Trump ha firmato un decreto esecutivo per ridurre il peso dell'Obamacare, il sistema sanitario degli Stati Uniti. 'America First', prima l'America, ha detto il neo presidente nel suo primo discorso dopo il giuramento con cui e' diventato ufficialmente il 45/mo presidente degli Stati Uniti. ''Basta con questa carneficina americana, la fermerò immediatamente'', ha promesso, dove con ''carneficina'' si riferisce alla perdita di posti di lavoro e alle città affette da crimini.