Politica: gli impegni della settimana

L'ufficio di Presidenza fisserà domani data e ordine del giorno della seconda sessione del Consiglio di gennaio. Si presume che l'Aula si riunisca gli ultimi giorni del mese per affrontare i comi rimasti inevasi nella precedente seduta, in particolare la nomina del presidente della Fondazione, partita che Adesso.sm intende chiudere prima dell'arrivo del Fondo Monetario e su cui l'opposizione ha già espresso forti riserve. Mancano all'appello anche tre progetti di legge in prima lettura: quello di iniziativa popolare in materia di procreazione cosciente e responsabile; la Legge sulla valorizzazione dell'opposizione presentata da R.E.T.E. e da San Marino Insieme e quella – a firma della maggioranza – per abrogare il raddoppio del finanziamento ai partiti in caso di elezioni. Troviamo anche sei istanze d'arengo, a tema sanitario, politico e ambientale. C'è ad esempio quella che chiede misure per riequilibrare la rappresentanza politica in termini di genere; l’attivazione di un iter di procreazione medicalmente assistita in collaborazione con il Servizio Sanitario italiano, e perché i dati riguardanti la raccolta differenziata siano pubblicati con cadenza trimestrale. In settimana, intanto, sono stati già fissati importanti appuntamenti istituzionali: giovedì è stato convocato il Consiglio dei XII, mentre mercoledì si insedieranno le commissioni permanenti. Sempre mercoledì, ma di sera, i sette Segretari di Stato incontreranno per la prima volta la cittadinanza per relazionare sui primi trenta giorni di Governo. Adesso.sm aveva promesso in Campagna Elettorale di mantenere un filo diretto con la popolazione. Così sarà. L'intenzione è di organizzare incontri pubblici una volta al mese. A febbraio, invece, è prevista una serata interamente dedicata ai conti dello Stato. L'operazione verità e trasparenza annunciata a più riprese fuori e dentro il Consiglio, verrà condivisa con tutti i sammarinesi.



Monica Fabbri