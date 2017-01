Strasburgo: la Delegazione Sammarinese alla prima sessione del 2017 dell’Assemblea Parlamentare

I Consiglieri Vanessa D’Ambrosio, Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini, membri della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, saranno a Strasburgo per partecipare alla prima sessione del 2017 dell’Assemblea Parlamentare, in programma da domani fino a venerdì 27. In apertura dei lavori, l’Assemblea eleggerà il proprio Presidente per un mandato annuale; quindi si esprimerà sulle richieste di due dibattiti d’urgenza in merito al funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia e all’efficacia delle politiche migratorie e la sicurezza dei confini in Europa. Sarà chiesto alla plenaria di pronunciarsi anche su una proposta di dibattito di attualità sulla situazione in Siria e gli effetti sui Paesi confinanti. Tra gli altri commi all’ordine del giorno, la libertà dei media e l’uso responsabile delle tecnologie informatiche.