In Congresso il percorso di Associazione UE. Novità e condivisioni

Il percorso di associazione riparte con slancio e nuovo metodo. Tornano, anche nella strategia negoziale con l'Unione Europea, le due parole d'ordine punto di forza della nuova maggioranza: condivisione e trasparenza. San Marino sarà impegnato nella ricognizione di tutti gli accordi bilaterali in essere con altri paesi membri dell'Unione Europea. Un lavoro enorme, “che andrà condiviso – spiega il Segretario agli Esteri - con categorie economiche e sociali”. Tra le novità introdotte da delibera, l'istituzione di un gruppo consuntivo permanente che andrà appunto a rappresentare tutte le associazioni di categoria e sindacali, “con le quali ci vorremmo confrontare – precisa Nicola Renzi - in maniera permanente e con metodo preciso.” E' stato inoltre istituito nuovamente il gruppo tecnico, che fa capo ai vari dipartimenti e che potrà avvalersi del supporto di tribunale e Banca Centrale. Nicola Renzi assicura che terrà aggiornata la commissione esteri per un coinvolgimento totale delle forze politiche. L'orizzonte si allarga e pone un nuovo obiettivo: la ricollocazione internazionale di San Marino. “Come Paese dobbiamo avere la forza di sapere cosa vogliamo chiedere all'Unione e che cosa ci richiederà a fronte di una maggiore integrazione. Ma tutte le risorse che stiamo impiegando per fare questo lavoro di approfondimento – continua Renzi - ci permettono, a prescindere dalla valutazione finale dell'accordo, ed è di ragionare sull'internazionalizzazione del nostro sistema paese: sapere cioè cosa mettere in campo e cosa chiedere agli altri affinché avvenga davvero”. Non solo di Europa si parlerà mercoledì sera alle 21, alla Sala Montelupo, durante il primo incontro dei sette Segretari di Stato con i cittadini. A porte aperte, sull'attività dei primi 30 giorni di Governo. Per un filo diretto con la popolazione.



Monica Fabbri