Consiglio d'Europa: sessione invernale dell'Assemblea Parlamentare

Partecipano i consiglieri Vanessa D'Ambrosio (capo-delegazione) Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini

A Strasburgo è cominciata la sessione invernale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa che proseguirà fino a venerdì 27. Tra i temi in agenda anche gli attacchi contro i giornalisti e la libertà dei media in Europa, ma se ne parlerà nel proseguio. Per San Marino a Strasburgo la delegazione composta da Vanessa D'Ambrosio – capo delegazione – e i consiglieri Marco Gatti, Roger Zavoli e Marco Nicolini.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Vanessa D'Ambrosio. Nel video il suo resoconto.