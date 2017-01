Nuovo Consiglio a fine mese

Ufficio di Presidenza al lavoro per fissare la nuova convocazione del Consiglio Grande e Generale che dovrebbe tenersi a fine mese. Restano da affrontare i punti rimasti in sospeso nella precedente sessione dell' Aula, su tutti la nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. Da evadere anche tre progetti di legge in prima lettura: quello di iniziativa popolare che detta le norme per la procreazione cosciente e responsabile, quella sulla valorizzazione della rappresentanza della minoranza consiliare, presentato da Democrazia in Movimento e la proposta, avanzata dalla maggioranza, per abrogare il raddoppio del finanziamento alla politica in caso di elezioni.