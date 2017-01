Attesa per il verdetto della Corte Costituzionale sull'Italicum

In Corte Costituzionale l'udienza pubblica per l'esame dell'Italicum: sotto la lente dei giudici della Consulta la legittimità del ballottaggio, del premio di maggioranza, dei capilista bloccati, delle multicandidature con l'opzione del candidato di scegliere in quale collegio essere eletto. Rilievi giunti dalle ordinanze di cinque tribunali. La decisione sarà emessa dopo la camera di consiglio a porte chiuse. Il verdetto è atteso per stasera, ma potrebbe anche slittare a domani. Partiti in attesa.