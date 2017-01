Adesso.sm: Venturini è una occasione mancata

La maggioranza torna sulla prima riunione della Commissione giustizia e punta il dito sulla scelta di candidare, alla presidenza, Giancarlo Venturini. Abbiamo garantito i voti necessari per tener fede all'impegno di lasciare alla minoranza la guida di questo organismo, puntualizza Adesso.sm, ma ci aspettavamo rinnovamento e discontinuità con il passato. E sempre la maggioranza scrive che, nel corso della seduta, Giancarlo Capicchioni ha fatto presente la propria volontà di candidarsi a ricoprire il ruolo di presidente ma, per accordi presi da altri – in particolare fra i vertici della Dc e Rete – e per le pressioni ricevute dal proprio partito perchè non rompesse questo patto, alla fine ha ritenuto di dichiarare la propria indisponibilità. “La volontà di candidarmi c'era, conferma Capicchioni, ma poi sono stato informato di accordi già presi. E se il Psd fa un accordo, puntualizza, io lo rispetto”. La Commissione tornerà a riunirsi il 13 febbraio per prendere in esame la relazione del Magistrato Dirigente sullo stato della giustizia e, anticipa la maggioranza, per affrontare alcuni problemi giudiziari che destano particolare preoccupazione. La nota si chiude ribadendo che “l'impegno della Commissione giustizia a sostegno dell'importante azione del Tribunale, soprattutto sul piano della lotta alla corruzione e riciclaggio, sarà massimo”.



Sonia Tura