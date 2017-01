Consiglio d'Europa: l'emozione della "prima volta" della nuova delegazione sammarinese

A Strasburgo la commemoriazione delle vittime dell'Olocausto

Rientrata da Strasburgo la delegazione sammarinese che ha partecipato all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.



Di fronte al Palazzo del Consiglio d'Europa, a Strasburgo, la commemorazione delle vittime dell'Olocausto, alla presenza del Segretario Generale Jagland che che ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato per cambiare il futuro, confermando l’impegno delle istituzioni alla risoluzione dei conflitti con gli strumenti del dialogo e della democrazia. E' stato uno dei momenti più toccanti nei giorni della sessione invernale dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa in cui ha debuttato la nuova delegazione sammarinese, nominata dopo le elezioni.

I componenti della delegazione sammarinese, alla loro prima partecipazione, hanno formalizzato l'adesione ai rispettivi gruppi parlamentari: Marco Gatti (PDCS) nel gruppo del Partito Popolare Europeo; Marco Nicolini (Rete) ha aderito al gruppo della Sinistra Verde Europea/Sinistra Nordica; Roger Zavoli (Repubblica Futura) è nel gruppo dei Liberaldemocratici Alde e la capo-delegazione sammarinese Vanessa D'Ambrosio (SSD) ha invece aderito al Gruppo Socialista.

Confermato alla presidenza dell'Assemblea lo spagnolo Agramunt mentre il presidente cipriota del comitato dei Ministri ha posto tra le priorità del semestre la cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo e la salvaguardia del patrimonio culturale.

In Assemblea anche l’intervento del Commissario Europeo per le Politiche di Vicinato Johannes Hahn, invitato in occasione del decimo anniversario della firma del Memorandum di Intesa tra Consiglio d’Europa e Unione Europea, avvenuta proprio durante il semestre di Presidenza sammarinese.



