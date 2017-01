Italicum: dopo la Consulta parte la battaglia politica

Si apre la battaglia politica fra i partiti dopo la sentenza della Consulta che ha bocciato una parte dell'Italicum, dicendo no al ballottaggio ma salvando il premio di maggioranza ed i capilista bloccati. Renzi chiede di votare subito e sottolinea

l'immediata applicabilità del sistema che esce dalla sentenza, e con lui Matteo Salvini e Georgia Meloni. Altri invece - dalla minoranza Pd a Forza Italia - vogliono un passaggio parlamentare che renda omogeneo il nuovo Italicum al sistema del Senato. In un'intervista al Messaggero il ministro degli esteri Alfano ammonisce: 'C'è lo spazio per omogeneizzare i sistemi elettorali senza fare melina'. E sul Corriere della Sera l'ex segretario del Pd Bersani chiede di restituire la parola al Parlamento e allontanare le elezioni: 'Io non mi bevo qualunque legge perché dobbiamo votare. Non ci sono solo le elezioni, c'è anche la vita vera della gente'.