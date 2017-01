Commissione Giustizia: non cessano le polemiche

Non si placano le polemiche sulla presidenza della Commissione giustizia. Adesso è la maggioranza a rispondere a Rete che ieri aveva smentito accordi con la DC. Quindi, polemizza una nota, i voti della Democrazia Cristiana per eleggere Federico Pedini Amati alla Presidenza della Commissione Antimafia sarebbero stati dati solo per simpatia. La maggioranza ricorda che Rete non ha smentito accordi con l’opposizione silla candidatura di Venturini, confermando invece, in sede di Commissione di Giustizia, l'intesa nella minoranza, senza proporreo alcun candidato alternativo. Sempre Rete, rimarca la nota, dopo le affermarzioni della maggioranza sulla necessità di rinnovamento e discontinuità, non si è associata e non ha eccepito alcunche’.