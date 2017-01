Banca Centrale: 6 febbraio i vertici in Commissione Finanze a porte chiuse

L'audizione dei vertici di Banca centrale in Commissione Finanze è fissata per lunedi' 6 febbraio. Dopo le ultime sollecitazioni ricevute dall'opposizione, in particolare dai consiglieri di San Marino Prima di tutto, affinche' l''incontro con il presidente di Bcsm, Wafik Grais, e con il direttore, Lorenzo Savorelli, fosse realizzato entro l'8 febbraio, deadline fissata dall'ordine del giorno approvato nel Consiglio grande e generale dello scorso dicembre, la convocazione della Commissione Finanze, da parte del presidente Tony Margiotta, Ssd, non si e' fatta attendere. L'audizione, in cui Grais e Savorelli risponderanno alle sollecitazioni dei commissari e riferiranno, tra l'altro, dell'attivazione della Centrale rischi e dell'andamento dell'Aqr, Asset quality review, in corso negli istituti del Titano, avverra'comunque a porte chiuse. Infatti, all'ordine del giorno, in seduta pubblica risulta solo il primo comma, dedicato alle comunicazioni, mentre l'audizione risulta prevista in seduta segreta. I lavori si apriranno nel pomeriggio, alle 14,30.