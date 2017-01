Rimini, Matteo Renzi dal palco dell'Assemblea PD: "Entro un anno si andrà alle urne"

Rimini blindata - oltre 1000 persone al Palas alla Assemblea degli Amministratori locali del Pd. Messe a punto misure di sicurezza imponenti: chiusa via della Fiera, per tutta la giornata di oggi e di domani. E' arrivato nel pomeriggio Matteo Renzi: quasi un'ora di intervento per l'ex premier. Diversi i temi toccati. In particolare, sulla legge elettorale ironizza sulla decisione della Consulta che ha detto sì all'Italicum e no al ballottaggio e sulle elezioni ipotizza: “Sicuramente entro un anno si andrà alle urne”. Nel video un passaggio del suo discorso.