Rimini: Renzi riunisce gli amministratori locali Pd

Via della Fiera chiusa al traffico e palas blindato

Ad aprire l'incontro con gli amministratori locali al Palacongressi di Rimini il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Un incontro voluto da Matteo Renzi che nel pomeriggio torna sul palco e chiarirà perché all'Italia servono nuove elezioni. "Da sindaco auspico di avere un Paese che si dà delle certezze e un progetto di medio-lungo periodo, cosa che in Italia non c'è da venti anni". Così il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. L'ex premier interverra alle 18 e non vuole precipitare tutto: Renzi infatti ha raccolto l'invito ad aspettare le motivazione della Corte, arrivato anche dal colle, e annuncerà per i prossimi dieci giorni l'intenzione di andare a vedere le carte degli altri partiti. Il punto è che se, come il leader Pd sospetta, non ci saranno modifiche condivise alla legge elettorale uscita dalla Consulta non si potrà che prendere atto con tutti gli interlocutori che la legislatura è finita. Si consumerà uno scontro a distanza, tra Rimini e Roma.