Segreteria Interni: perché la giornata della memoria sia tutti i giorni

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni con delega alla Pace. Il giorno dopo la Giornata della Memoria, ringrazia tutti coloro che si sono espressi sulla tragedia della Shoah. In primis le istituzioni e tutte le organizzazioni politiche e sociali e i cittadini che hanno intrapreso o partecipato alle varie iniziative per non dimenticare.

"'Da oggi 28 gennaio 2017, “il giorno dopo” invitiamo ogni persona a fare si che tutti i giorni sia una giornata della memoria' - si legge in una nota - L’auspicio è che ognuno “scarichi” nella propria mente e nella propria coscienza una applicazione - o come dicono i giovani una App – un antivirus che si chiama “Tolleranza e Solidarietà” che protegga il mondo dall’avanzata degli egoismi individuali e collettivi". "Un modo di pensare - prosegue il Segretario Zanotti - che ci protegga dall’alzarsi di nuovi muri", contro il populismo becero e i luoghi comuni; contro il rifiuto dei diversi, degli stranieri, di altre religioni. "Ognuno si impegni, da oggi e per ogni giorno - conclude il Segretario agli Interni - e la classe politica e di governo sia in prima linea a contrastare l’intolleranza e l’emarginazione ed ad affermare il diritto consapevole di uguaglianza e solidarietà"