Usa: Trump, stop a rifugiati e ingressi da 7 paesi musulmani

Giro di vite di Donald Trump sull'immigrazione e contro il rischio terrorismo in Usa: stop agli ingressi da 7 paesi musulmani, tra cui l'Iran; sospeso e dimezzato il programma rifugiati, priorità poi a quelli perseguitati per religione. L'ingresso di cittadini siriani "è dannoso per gli interessi del nostro Paese", dice il presidente nel suo ordine esecutivo. Oggi previsti colloqui telefonici con Putin, Merkel, Hollande e Abe; ieri l'incontro con la May. Passo indietro di Trump sulla tortura. Frena la crescita Usa: pil +1,6%, mai così debole dal 2011.