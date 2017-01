4° Summit di UPF su Pace e Sicurezza. A Seoul anche San Marino

Non solo pace, ma anche sicurezza e Sviluppo Umano. Saranno questi i temi al centro del 4° summit mondiale a Seoul dal 1 al 5 febbraio. Si tratta dell'appuntamento principale della Federazione Pace Universale, che ha una sessione anche qui e che da anni organizza eventi. In Corea del sud, in rappresentanza di San Marino, ci sarà Gerardo Giovagnoli, già presente lo scorso anno alla Conferenza internazionale dei Leader a Londra, in supporto al progetto “Peace Road”. A Seoul verrà premiato Gino Strada e contestualmente si terrà la 23° Conferenza Internazionale sull'Unità della Scienza, che quest'anno si occupa di crisi ambientale mondiale e di cambiamento climatico.



Nel servizio l'intervista a Gerardo Giovagnoli



Monica Fabbri