“Noi ripartiamo da noi”: il congresso dei giovani del Pdcs

Nel pomeriggio “Noi ripartiamo da noi”, il congresso dei giovani della Dc. Eletto Renzo Bugli come nuovo presidente e Mirco Guidi segretario.

Il movimento giovanile conferma il proprio impegno a favorire l'inserimento dei ragazzi nel tessuto economico del Paese con politiche di contatto tra scuola e mondo del lavoro; di continuare la battaglia per il diritto allo studio; di sensibilizzare il nuovo Governo a portare avanti progetti di coinvolgimento con l'Unione europea.

Ospiti dell'assise, Alessandro Bugli, Roberto Perotti e Giovanni Chiriatti – tutti in stretto contatto con la Cattolica di Milano - per una discussione a 360 gradi su welfare, società e lavoro; l'importanza dello sport poi nella testimonianza di Gian Marco Berti, oro nel tiro a volo all'Olympic Shooting Range di Baku; ma anche l'importanza della comunicazione e del public speaking con Massimiliano Vandi; infine da Claudio Brighi, consigliere parlamentare presso il Senato, il racconto di come il movimento giovanile di Forza Italia si sta muovendo in Europa in seno allo YEPP, il partito popolare europeo giovanile.