Politica: domani si apre il Consiglio; martedì arriva il Fondo Monetario

Priorità della maggioranza: chiudere la partita del Presidente della Fondazione. Marco Rossini verrà nominato domani. Le critiche della minoranza sono ormai note, l'accusa è di mancata condivisione, di un nome politicizzato e di una nomina che poteva essere posticipata. Il Governo ne ribadisce l'urgenza, anche alla luce dell'arrivo – il 31 – del Fondo Monetario, sotto la cui lente tornerà Cassa di Risparmio. Nel frattempo è stata convocata lunedì sei febbraio la Commissione Finanze, che vedrà l'audizione dei vertici di Banca Centrale. Si rispetta, così, l'ordine del giorno approvato in Consiglio a dicembre. In Aula, domani e martedì, oltre alla nomina, tre progetti di legge in prima lettura: quello di iniziativa popolare in materia di procreazione cosciente e responsabile; la Legge sulla valorizzazione dell'opposizione presentata da R.E.T.E. e da San Marino Insieme e quella – a firma della maggioranza – per abrogare il raddoppio del finanziamento ai partiti in caso di elezioni. Ci sono anche sei istanze d'arengo, a tema sanitario, politico e ambientale. Tornando al Fondo Monetario, il primo incontro degli esperti di Whasington sarà con le Segreterie Esteri e Finanze, poi inizierà la missione vera e propria, da mercoledì fino al 9 febbraio. Si parlerà naturalmente di settore bancario, di imposta sul valore aggiunto, di sistema previdenziale e di NPL.



Monica Fabbri