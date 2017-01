Psd: critiche da partito alle dichiarazioni di Belluzzi e Giovagnoli

Visioni alternative dall'interno del Psd. Sono tre i membri del partito, Nicola Ciavatta, Matteo Rossi e Daniele Stefanelli, a sollevare critiche sulle dichiarazioni rilasciate a RTV da Belluzzi e Giovagnoli dopo il direttivo di giovedì: parole che secondo i firmatari della nota "non rispecchiano l’effettiva sintesi di un serio, profondo e concitato dibattito". Ricordiamo che Belluzzi aveva dichiarato che il Psd rimane ancorato “alle linee indicate nel progetto San Marino Prima di Tutto, alla sua visione di economia e sviluppo”. “Il progetto elaborato dalla coalizione rimane valido nei punti politici” - aveva confermato Gerardo Giovagnoli, “essendoci però state le elezioni bisogna ragionare con partito ed alleati non più solo sui contenuti ma anche su forma e modalità di presentazione della coalizione”. Contestata in primis la titolarità dei colleghi di partito a rilasciare dichiarazioni per conto del Psd visto che Giancarlo Capicchioni è stato nominato Capogruppo Consiliare.